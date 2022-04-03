PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli Sezgin O.(26) yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de mağdur F.A.'ya ait lüks otomobil park halindeyken çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma açtı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlığın kimliğini tespit etti. Şüpheli Sezgin O., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Oto hırsızlığı Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 3 otomobil hırsızlığı ve iki plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin daha önceden 16 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.