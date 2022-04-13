Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar - Son Dakika
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Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar

13.04.2022 13:24

Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar Sabah uyanıp araçlarına bakan apartman sakinleri şok geçirdi Otoparkta bulunan otomobillerin lastikleri patlatılmış halde bulan araç sahipleri şikayetçi oldu Antalya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir...

Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar

Sabah uyanıp araçlarına bakan apartman sakinleri şok geçirdi

Otoparkta bulunan otomobillerin lastikleri patlatılmış halde bulan araç sahipleri şikayetçi oldu

ANTALYA - Antalya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir apartmanın otoparkındaki 3 otomobilin ön lastiklerini bıçakla patlattı. Sabah uyandıklarında lastiklerin inik olduğunu gören apartman sakinleri, polise şikayetçi oldu.

Olay, gece bilinmeyen saatlerde Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 627 sokak üzerindeki bir apartmanın otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah evinden çıkan Ahmet Uzun, park halinde kendi aracı ile oğlu Muhammet Uzun'un sol ön lastiğinin, komşusuna ait aracın da sağ ön lastiğinin patlak olduğunu fark etti. Lastikleri inceleyen Uzun, bıçakla patlatıldığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, araçlarda incelemede bulundu. Uzun ailesi kimliği belirsiz şüpheliden şikayetçi olurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Şüphelendiğim birisi yok"

Lastiklerin patlak olduğunu fark edince polise haber verdiğini belirten Ahmet Uzun, "3 arabanın ön tekerleklerini patlatmış. Bıçak sokmuş. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Çok şaşırdım. Sadece kendi aracım değil, oğlumun aracınınkini de patlatmış. Şüphelendiğim birisi yok. Olsa zaten yakasından tutup 'sen yaptın' derim" diye konuştu.

Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar
Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar
Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar
Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar
Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar
Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar
Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar
Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar - Son Dakika
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