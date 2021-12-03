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Park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüpheli yakalandı

03.12.2021 10:33
Park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da park etmiş otomobillerin lastiklerini çalan Metin P.(42) polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da park etmiş otomobillerin lastiklerini çalan Metin P.(42) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden 42 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin otomobil lastiği çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar, Eyüpsultan, Sultangazi ve Esenyurt ilçelerinde polise başvuran mağdurlar park ettikleri otomobillerinin lastiklerinin çalındığını söyleyerek yardım istedi. Mağdurlar akşam park ettiklerini araçlarının sabah geldiklerinde takozlar üzerinde bulduklarını belirttiler. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen dedektifler, otomobil lastiklerini çalan kişinin aynı olduğun tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin daha önceden de benzer suçlardan polis tarafından gözaltına alınan Metin P. olduğu tespit edildi. Polis düzenlendiği operasyonla Metin P.'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Metin P.'nin daha önceden 42 kez otodan hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin çaldıkları lastikleri sattığı öğrenildi. Soruşturma sonucu Metin P.'nin Kasım ayı içinde 6 aracın lastiklerini çaldığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin gerçekleştirdiği eylemler

OLAY1 -01.11.2021 günü mağdur A.Ö.isimli şahsın Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi 1541. sokak - Cihan Kent sitesi içerisinde bulunan otoparka park etmiş olduğu aracının dört adet tekerinin çalınması

OLAY2 -02.11.2021 günü mağdur E. G. isimli şahsın Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2630. Sokak üzerinde bulunan aracının dört adet tekerinin çalınması

OLAY3 -29.11.2021 günü mağdur: C.Ü. isimli şahsın Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi Güzel Sokak No 18 sayılı adrese park etmiş olduğu aracının dört adet tekerinin çalınması

OLAY4 -27.11.2021 günü mağdur İ. E. isimli şahsın Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi 1369 sokak içerisine park etmiş olduğu aracının dört adet tekerinin çalınması

OLAY5 -27.11.2021 günü mağdur G. D. isimli şahsın Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi 1369 sokak içerisine park etmiş olduğu aracının dört adet tekerinin çalınması

OLAY6 -17.11.2021 günü mağdur  E. B. isimli şahsın Sultangazi ilçesi Cumhuriyet Mah. Siteler Camii Sk. C1  sayılı adrese park etmiş olduğu aracının dört adet tekerinin çalınması


Park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüpheli yakalandı
Park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüpheli yakalandı
Park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüpheli yakalandı
Park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüpheli yakalandı
Park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüpheli yakalandı
Park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüpheli yakalandı

Eyüpsultan, Hırsızlık, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobillerin lastiklerini çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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