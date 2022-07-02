Park halindeki panelvan alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Park halindeki panelvan alevlere teslim oldu

02.07.2022 17:32
Park halindeki panelvan alevlere teslim oldu

Kocaeli'de pazar alanının açık otoparkında park halinde bulunan panelvan alev alev yandı.

Kocaeli'de pazar alanının açık otoparkında park halinde bulunan panelvan alev alev yandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yangın, İzmit ilçesi Doğukışla Kapalı Pazar Alanı Otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.'ye ait 34 AFY 531 plakalı panelvan henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Aracın yandığını gören vatandaşlar, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunup bir yandan da kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için seferber oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa söndürdü. Panelvan kullanılmaz hale gelirken dumandan etkilenen kimsenin olmaması sevindirdi. Öte yandan, aracın alevli şekilde yanma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

O anları anlatan Ahmet Güzenç, "Arkadan başlamıştı tutuşmaya. Tüp falan da vardı burada ama söndüremedik. Yanda arabalar da vardı, onları çektik ama bir türlü söndüremedik. İtfaiyeyi aradık, sonrasında itfaiye geldi ama iş işten geçti" dedi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi Kocaeli'de park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki panelvan alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Park halindeki panelvan alevlere teslim oldu - Son Dakika
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