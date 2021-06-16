Park halindeki panelvan araç sel sularına kapıldı - Son Dakika

Park halindeki panelvan araç sel sularına kapıldı

Park halindeki panelvan araç sel sularına kapıldı Samsun'un Alaçam ilçesinde evin önünde park halinde bulunan panelvan araç sele kapılıp sürüklendi.

Park halindeki panelvan araç sel sularına kapıldı SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde evin önünde park halinde bulunan panelvan araç sele kapılıp sürüklendi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağış nedeniyle Güvenli Mahallesi'ndeki Yenice Çayı'nın debisi yükseldi. Dere yatağına yakın bölgede evin bahçe duvarını yıkan sel suları, Levent Taş'a ait aracı Yenice Çayı'na sürükledi. 3 kilometre sürüklenen aracı kurtarmak için Samsun Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Aracı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca sel nedeniyle 5 büyükbaş hayvanın da kayıp olduğu öğrenildi.

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