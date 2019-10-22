Son Dakika Haberleri: Park halindeki pikabın içinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Park halindeki pikabın içinde ölü bulundu

Park halindeki pikabın içinde ölü bulundu

1 saat önce

Siirt'te park halindeki pikap içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Park halindeki pikabın içinde ölü bulundu, System.String[]

Siirt'te park halindeki pikap içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğan Mahallesi'nde askerlik şubesi karşısındaki sokakta park halindeki 65 NF 559 plakalı pikapta, bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ercan Yılmaz'ın (21) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yılmaz'ın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme başladı
Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak Cinsel istismar mağduru kız, rehabilitasyon için gittiği saz kursunda da istismara uğradı Beşar Esed, İdlib'te askerlerle bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:49:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki pikabın içinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]