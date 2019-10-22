Park halindeki pikabın içinde ölü bulundu

Siirt'te park halindeki pikap içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğan Mahallesi'nde askerlik şubesi karşısındaki sokakta park halindeki 65 NF 559 plakalı pikapta, bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ercan Yılmaz'ın (21) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yılmaz'ın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.