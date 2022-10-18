Park halindeki pikap alev alev yandı - Son Dakika
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Park halindeki pikap alev alev yandı

18.10.2022 09:58

Park halindeki pikap alev alev yandı Elazığ'da park halindeki pikap, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Park halindeki pikap alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeki pikap, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki pikap, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Pikabın kasasında bulunan 2 adet mutfak tüpünün patlamaması faciayı önlerken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki pikap alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki pikap alev alev yandı - Son Dakika
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