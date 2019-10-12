Son Dakika Haberleri: Park halindeki pikap devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki pikap devrildi: 1 yaralı

Park halindeki pikap devrildi: 1 yaralı

14 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde mandalina sandıklarını taşıyan pikabın devrilmesi sonucu arabada bulunan kişi yaralandı.

Park halindeki pikap devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde mandalina sandıklarını taşıyan pikabın devrilmesi sonucu arabada bulunan kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı mağaracık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandalina sandıklarıyla dolu olan 31 ABZ 131 plakalı pikap, toprağın kayması sonucu bahçeye düştü.


Arabanın içinde bulunan ismi alınamayan sürücü, pikabın devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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