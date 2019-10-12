Park halindeki pikap devrildi: 1 yaralı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde mandalina sandıklarını taşıyan pikabın devrilmesi sonucu arabada bulunan kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde mandalina sandıklarını taşıyan pikabın devrilmesi sonucu arabada bulunan kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı mağaracık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandalina sandıklarıyla dolu olan 31 ABZ 131 plakalı pikap, toprağın kayması sonucu bahçeye düştü.
Arabanın içinde bulunan ismi alınamayan sürücü, pikabın devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - HATAY
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