Park halindeki pikap toprağın kayması sonucu devrildi: 1 yaralı
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Park halindeki pikap toprağın kayması sonucu devrildi: 1 yaralıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde mandalina sandıklarını taşıyan pikabın devrilmesi sonucu arabada bulunan kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:43 Kaynak: İHA
Park halindeki pikap toprağın kayması sonucu devrildi: 1 yaralı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde mandalina sandıklarını taşıyan pikabın devrilmesi sonucu arabada bulunan kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı mağaracık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandalina sandıklarıyla dolu olan 31 ABZ 131 plakalı pikap, toprağın kayması sonucu bahçeye düştü.
Arabanın içinde bulunan ismi alınamayan sürücü, pikabın devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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