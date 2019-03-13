Park Halindeki Resmi Aracı Çaldı

Nevşehir'de park halindeki resmi aracı kaçıran 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'de park halindeki resmi aracı kaçıran 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Aksaray Caddesinde resmi hizmetler için kullanılan park halindeki aracın kontak anahtarı üzerinde bulunduğunu gören 1 kişi aracı çaldı. Bir süre sonra polis ekiplerince oto teybinin ve GSP kart okuyucusunun çalınarak terk edilmiş olarak buldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında aracı çalan kişinin M.O. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.O.'nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Üvey Babasının Başına Ekmek Bıçağı Saplayan Cani: İsteyerek Olmadı

Hediye Edilen 7 Kazı Çoğaltan Girişimci Irak'a 100 Bin Dolarlık Kaz Sattı

İŞKUR, 2019 Yılında 1 Milyon 350 Bin Kişiyi İşe Yerleştirecek

Çaldığı Televizyonu Evinde İzlerken Yakalanan Hırsız: Çalıyorsam Sana ne?