Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Resmi Aracı Çaldı

Park Halindeki Resmi Aracı Çaldı

2 saat önce

Nevşehir'de park halindeki resmi aracı kaçıran 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Park Halindeki Resmi Aracı Çaldı, System.String[]
Nevşehir'de park halindeki resmi aracı kaçıran 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Aksaray Caddesinde resmi hizmetler için kullanılan park halindeki aracın kontak anahtarı üzerinde bulunduğunu gören 1 kişi aracı çaldı. Bir süre sonra polis ekiplerince oto teybinin ve GSP kart okuyucusunun çalınarak terk edilmiş olarak buldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında aracı çalan kişinin M.O. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.O.'nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Aksaray, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa
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