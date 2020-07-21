Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev böyle yandı yandı - Son Dakika

Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev böyle yandı yandı

Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev böyle yandı yandı Kamyonun yandığını görenler dehşete düştü Erzurum'un Palandöken ilçesinde park halinde ki saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev böyle yandı yandı

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Kamyonun yandığını görenler dehşete düştü

ERZURUM - Erzurum'un Palandöken ilçesinde park halinde ki saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kamyonun yandığını gören vatandaşların korkusu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, olay akşam 23.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent mahallesinde meydana geldi. Sokak arasından park halinde bulanan saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alev alan saman balyaları etrafa saçıldı. Mahallede büyük korku yaşanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını zorlukla söndürebildi.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken kamyon kullanılamaz hale geldi.

Palandöken, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 04:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki saman yüklü kamyon alev alev böyle yandı yandı - Son Dakika
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