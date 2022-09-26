İZMİR-PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İZMİR-PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

26.09.2022 04:35

İZMİR'in Bornova ilçesinde, akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki araç bakım servisi önünde park halinde olan servis minibüsünde yangın çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki araç bakım servisi önünde park halinde olan servis minibüsünde yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu çalışanları ve itfaiye ekiplerince minibüsteki yangın söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki araç bakım servisi önünde park halinde olan servis minibüsünden alevler yükselmeye başladı. Yangını gören akaryakıt istasyonu çalışanları müdahale ederken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü. Meydana gelen yangında servis minibüsü kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR-PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR-PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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