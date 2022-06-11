Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

11.06.2022 23:43
Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

BİLECİK'te, kontrolden çıkarak park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Önal (56), yaralandı.

BİLECİK'te, kontrolden çıkarak park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Önal (56), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir- Bilecik karayolunda meydana geldi. Hüseyin Önal yönetimindeki 11 AC 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, üst geçit inşaat alanında park halinde bulunan silindire çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Önal, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen AFAD ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Önal, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Hüseyin Önal, Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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