Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir- Bilecik karayolunda meydana geldi. Hüseyin Önal yönetimindeki 11 AC 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, üst geçit inşaat alanında park halinde bulunan silindire çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Önal, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen AFAD ekiplerince araçtan yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Önal, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Hüseyin Önal, Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

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