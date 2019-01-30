Park Halindeki Sürücü Kursunun Tır'ının Aküsünü Çaldılar

Kırşehir'de bir sürücü kursunun park halindeki tırının aküsü çalındı.

Kırşehir'de bir sürücü kursunun park halindeki tırının aküsü çalındı.



Alınan bilgiye göre özel sürücü kursu eğitmeni Mustafa Altuntaş, sabah saatlerinde kursiyerine direksiyon eğitimi vermek için sürücü kursunun eğitim alanına gitti. Tırın aküsünün şartelini açmak için akü kutusunun yanına geçtiğinde akülerin olmadığını ifade eden kurs eğitmeni Altuntaş, " Kursiyere eğitim vermek için sürücü kursları alanına gittim. Akü şartelini açmak için hamle yaptığımda akülerin olmadığını fark ettim. Başka bir sürücü kursunun Tırı'nın aküsünün de çalındığını da fark ettik. Sonra kurs merkezini arayarak bilgilendirme yaptım ve polis geldi" dedi.



Yenice Mahallesi Bağırtlaklı Dülek Mevkinde 40 DD 538 ve 40 BE 127 plakalı tırlarda meydana gelen akü hırsızlığı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirleri inceleme başlatıldı. 2 farklı sürücü kursundan çalınan akülerin piyasa değerinin 3 bin lira olduğu tahmin ediliyor. - KIRŞEHİR

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