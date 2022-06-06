Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

06.06.2022 10:20

Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktıBURSA Bursa'da park halindeki ticari taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün yakalandıktan sonra yapılan alkol testinde alkollü olduğu tespit edildi.

Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

BURSA Bursa'da park halindeki ticari taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün yakalandıktan sonra yapılan alkol testinde alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 16 SSZ 07 plakalı otomobil park halinde bulunan ticari taksiye daha sonra ise polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. A.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak alkol testi yapıldı. A.G.'nin 1.49 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı
Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı
Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı
Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı
Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı
Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki taksiye ve polis aracına çarpan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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