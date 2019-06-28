Park halindeki TIR'a ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
21 dakika önce
ADIYAMAN'da, gece yarısı park halindeki TIR'a ateş açan ve polis tarafından yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:48 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, gece yarısı park halindeki TIR'a ateş açan ve polis tarafından yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen hafta Pazar günü Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Şimşek'e ait park halindeki 02 BG 542 plakalı TIR'a kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen polis yaptığı incelemede TIR'a tabancayla 10 el ateş edildiğini belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek ateş eden şüphelilerin A.B ve A.B. olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Adıyaman
Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu
İş yapmak için buluştuğu Mısırlı genç, 20 bin dolarını böyle çaldı
Adıyaman'da görülen 20 santimlik çekirge şaşırttı
Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı