Park halindeki TIR'a çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Barış S. ağır yaralandı.
İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Barış S. ağır yaralandı.Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Çamkule mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Bornova yönünde seyreden Barış S. idaresindeki 35 V 0945 idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Ali B.'ye ait 80 ABK 686 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı TIR'ın dorse kısmının altına girerken, Barış S. de sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan Barış S.'yi itfaiye ekipleri çıkarırken, ağır yaralandığı belirlenen sürücü ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:24 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Park halindeki TIR'a çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 19:23 Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 17:08 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi 17:03 Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 15:18 AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı 14:36 Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 08:52 Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı