PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ KADIN ÖLDÜ -- - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ KADIN ÖLDÜ --

09.05.2022 17:40

KÜTAHYA'da arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarpan otomobilde, yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer (46) hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'da arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarpan otomobilde, yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer (46) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü eşi Süleyman Gülmezer ise yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu 25'inci kilometresi Köprüören mevkiinde meydana geldi. İsmail Karhan kullandığı 34 UP 0546 plakalı TIR arıza yapınca emniyet şeridinde durdu. Süleyman Gülmezer (60) yönetimindeki 43 AB 033 plakalı otomobille, yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, içinde yolcu olarak bulunan Rahime Gülmezer olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü eşi Süleyman Gülmezer ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sıkıştığı araçta yapılan sürücü Süleyman Gülmezer, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rahime Gülmezer'in cesedi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü İsmail Karhan ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ KADIN ÖLDÜ --
PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ KADIN ÖLDÜ --
PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ KADIN ÖLDÜ --
PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ KADIN ÖLDÜ --

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Avrupa Birliği, Tavşanlı, Otomobil, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ KADIN ÖLDÜ -- - Son Dakika


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SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ KADIN ÖLDÜ -- - Son Dakika
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