Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı - Son Dakika
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Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı

23.02.2022 09:30

Son dakika haber... ADANA'da, park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Hacı Oktayi (44), hayatını kaybetti.

ADANA'da, park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Hacı Oktayi (44), hayatını kaybetti. Kaza yerinde otomobilin fren izine rastlanılmazken, Oktayi'nin direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Yasemin Caddesi'nde meydana geldi. Yoldan saat 07.30 sıralarında geçenler, 01 EHB 10 plakalı otomobilin, park halindeki TIR'ın önünde çarpmış şekilde durduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine sevk edilen ekipler, otomobilde sürücü Hacı Oktayi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik polislerinin kaza yerinde yaptığı çalışmada, fren izine rastlanılmadı. Direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kaza yaptığı ihtimali üzerinde durulan Oktayi'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı
Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı
Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı
Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı
Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı
Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı
Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı
Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı
Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı
Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı
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Adana Yüregir, Polis, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TIR'a otomobille çarptığı kazada öldü, fren izine rastlanılmadı - Son Dakika


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