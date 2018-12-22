Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Tır'a Çarpan Taksinin Şoförü Öldü

Park Halindeki Tır'a Çarpan Taksinin Şoförü Öldü

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki TIR'a çarpan taksinin şoförü Durmuş Uluçay (52), yaşamını yitirdi.

Park Halindeki Tır'a Çarpan Taksinin Şoförü Öldü, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki TIR'a çarpan taksinin şoförü Durmuş Uluçay (52), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Zafer Mahallesi, Ordu Caddesi, Nohutçu Kahveleri mevkisinde meydana geldi.  İsabeyli Mahallesi'ne müşterisini bıraktıktan sonra Nazilli'ye dönmek için hareket eden evli ve 2 çocuk babası Durmuş Uluçay yönetimindeki 09 T 2006 plakalı taksi, yola ters yönde park eden 20 VB 050 plakalı TIR'a ön tarafından çarptı. Kazada, taksi şoförü Uluçay olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Yapılan incelemenin ardından Durmuş Uluçay'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:06 Kaynak: DHA

Aydın, Nazilli, Güncel
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