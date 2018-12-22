Park Halindeki Tır'a Çarpan Taksinin Şoförü Öldü
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki TIR'a çarpan taksinin şoförü Durmuş Uluçay (52), yaşamını yitirdi.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, park halindeki TIR'a çarpan taksinin şoförü Durmuş Uluçay (52), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Zafer Mahallesi
, Ordu Caddesi
, Nohutçu Kahveleri mevkisinde meydana geldi. İsabeyli
Mahallesi'ne müşterisini bıraktıktan sonra Nazilli'ye dönmek için hareket eden evli ve 2 çocuk babası Durmuş Uluçay yönetimindeki 09 T 2006 plakalı taksi, yola ters yönde park eden 20 VB 050 plakalı TIR'a ön tarafından çarptı. Kazada, taksi şoförü Uluçay olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemenin ardından Durmuş Uluçay'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:06 Kaynak: DHA
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