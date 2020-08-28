Park halindeki TIR, alev alev yandı

Park halindeki TIR, alev alev yandıBursa'da park halindeki TIR, motor kısmından alev alması sonucu yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki TIR, alev alev yandı Bursa'da park halindeki TIR, motor kısmından alev alması sonucu yanarak, kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Merkez Osmangazi ilçesindeki kamyon garajında, saat 09.00 sıralarında, park halindeki TIR, motor kısmından yanmaya başladı. Alevler, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine garaja itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, TIR'ı saran alevleri kontrol altına almaya çalışırken, polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alıp, söndürdü.

İtfaiye, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:47 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Park halindeki TIR, alev alev yandı - Son Dakika

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