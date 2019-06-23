Son Dakika Haberleri: Park halindeki TIR'ı kurşunladılar
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Park halindeki TIR'ı kurşunladılar

1 saat önce

ADIYAMAN'da, park halindeki TIR, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Park halindeki TIR'ı kurşunladılar, System.String[]
ADIYAMAN'da, park halindeki TIR, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.
Olay, gece geç saatlerde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ş.'ye ait park halindeki 02 BG 542 plakalı TIR, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede TIR'a tabancayla 10 el ateş edildiğini belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:31 Kaynak: DHA
Polis, Adıyaman, Güncel
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