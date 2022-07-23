Artvin'de bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı geçmek üzere Arhavi Kıyıcık mevkisinde park halinde bulunan 35 AAR 338 plakalı tır sürücüsü araç içinde ölü bulundu. Kars nüfusuna kayıtlı Mehmet Çiftçi (63) olduğu tespit edilen sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Sarp Sınır Kapısı, Tragger, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki tır sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika

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