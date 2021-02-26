Park halindeki TIR, sürücüsünün nakliye işinden aldığı parayla birlikte yandı - Son Dakika
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Park halindeki TIR, sürücüsünün nakliye işinden aldığı parayla birlikte yandı

26.02.2021 22:41
Park halindeki TIR, sürücüsünün nakliye işinden aldığı parayla birlikte yandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, park halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, park halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan ve nakliye işinden elde edilen 4 bin lira para ve bazı önemli evrakların da yanarak, kül olduğu belirtildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Park halindeki 55 LF 060 plakalı TIR, birden alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Cadde, güvenlik gerekçesiyle bir süre trafiğe kapatıldı. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yanan TIR'da hasar oluşurken, araçta bulunan ve nakliye işinden elde edilen 4 bin lira para ve bazı önemli evrakların da yanarak, kül olduğu öğrenildi.

'YÜK ALMAYA GELMİŞTİK'

Araç sahibi Fatih Bayrak, yaklaşık 100 bin lira maddi zararı olduğunu belirterek, "Aracın elektrik kontağından dolayı yangın çıktı ve aracımız kullanılamaz hale geldi. Birden alev aldı. Alevleri fark ettik ama yetişemedik. 100 binin üzerinde maddi zararımız var, araç kullanılmaz hale geldi. Park halinde burada duruyordu, yük almaya gelmiştikö dedi.

Kaynak: DHA
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