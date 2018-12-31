Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Tır Yandı

Park Halindeki Tır Yandı

1 saat önce

Park halindeki tır yandıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde organize sanayi bölgesinde park halinde bulunan tır, motor kısmından çıkan yangında büyük zarar görürken, tır içerisinde uyuyan şoför canını zor kurtardı.

Park halindeki tır yandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde organize sanayi bölgesinde park halinde bulunan tır, motor kısmından çıkan yangında büyük zarar görürken, tır içerisinde uyuyan şoför canını zor kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, şoför Ramazan Yiğit, 07 GNN 75 plakalı tıra Antalya'dan yüklediği mobilya malzemelerini organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasına getirdi. Fabrika önüne park edilen tırdaki malzemelerin boşaltılması beklenirken, şoför tırın çekici kısmına geçerek uyudu.
Bu sırada motor kısmından çıkan yangın kısa sürede tırın çekici kısmını sardı. Uyanan şoför kendisini dışarı atarak yanmaktan kurtulurken, şoförün haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:12 Kaynak: İHA

İnegöl, 3. Sayfa
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