Park halindeki tır yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Park halindeki tır yandı - Son Dakika

Park halindeki tır yandı

6 saat önce

Cizre ilçesinde park halindeki tır yandı.

Park halindeki tır yandı, System.String[]

Cizre ilçesinde park halindeki tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi civarında bulunan tır parkında park halindeki 73 DA 415 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevleri gören araç sahibi ve vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti
Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 21:43:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Park halindeki tır yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]