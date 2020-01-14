Park halindeki tır yandı - Son Dakika

Cizre ilçesinde park halindeki tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi civarında bulunan tır parkında park halindeki 73 DA 415 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevleri gören araç sahibi ve vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.