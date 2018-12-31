Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Tır Yandı, Uyuyan Sürücü Son Anda Kurtuldu

Park Halindeki Tır Yandı, Uyuyan Sürücü Son Anda Kurtuldu

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki TIR yandı.

Park Halindeki Tır Yandı, Uyuyan Sürücü Son Anda Kurtuldu, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki TIR yandı. TIR'ın içinde uyuyan sürücü Ramazan Yiğit, araçtan son anda indi.

Olay, dün gece İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü caddede meydana geldi. Ramazan Yiğit, Antalya'dan yüklediği ahşap ürünlerini 07 MLH 75 plakalı TIR ile Bursa'nın İnegöl İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın önüne getirdi. Uykusu gelen sürücü, araçta bulunan yatağa geçerek yattı. Bir süre sonra TIR'ın motor aksamından dumanlar çıkmaya başladı. Bir anda alev alan TIR'ın içinde uyuyan Yiğit, kokudan dolayı uyanıp kendisini aracın dışına attı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yangın sonucunda TIR'ın ön kabini kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıktığı sırada TIR'ın içinde uyuduğunu söyleyen Ramazan Yiğit, "Bir anda yangın çıktı. Söndürmeye çalıştım ama olmadı. İtfaiyeye haber verdim" dedi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:18 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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