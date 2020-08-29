Park halindeki tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi kesiminde Kocaeli'den Ankara istikametine giden Ökkeş T. idaresindeki 03 RC 324 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki 41 UY 962 plakalı tıra çarptı.

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