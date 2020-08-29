Park halindeki tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi kesiminde Kocaeli'den Ankara istikametine giden Ökkeş T. idaresindeki 03 RC 324 plakalı hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki 41 UY 962 plakalı tıra çarptı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:02 - Kaynak: AA
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