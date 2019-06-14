Son Dakika Haberleri: Park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

1 saat önce

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, System.String[]
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Trabzon'a gelen Hüseyin Yiğit'in (42) kullandığı 05 FF 71 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Beşikdüzü ilçesinde Giresun-Trabzon kara yolu Denizli Mahallesi Fidanlık mevkisinde, park halindeki 61 K 1988 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişiyi bulundukları yerden çıkardı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Yiğit, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonette bulunan Salih Zeki Genç (47) ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:31 Kaynak: AA
hüseyin yiğit, kamyonet, beşikdüzü, trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır Facebook Londra merkezinde 500 kişiyi işe alacağını duyurdu Bülent Arınç'tan 31 Mart değerlendirmesi: AK Parti seçime kendi adaylarıyla gitseydi yüzde 95 kazanırdık Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:00:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]