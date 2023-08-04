Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

04.08.2023 08:50

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki tıra çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Kaza, Antakya çevreyolu Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otomobil, başka bir tıra çarparak durabildi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki tıra çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

TAKLA ATTI

Antakya ilçe merkezine seyir halinde olan otomobil, önce park halindeki tıra çarptı ardından takla attı. Otomobil, başka bir tıra çarparak durabildi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardılar. İlk belirlemelere göre kazada; 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayatını kaydeden vatandaşların cansız bedenleri morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • özkan milezoğlu: NORMAL BİR HIZ ÇARPMASI BU KADAR OLAMAZ ALLAH RAHMET EYLESİN Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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