Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

07.06.2022 05:45
Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

TEM otoyolu Çamlıca mevkisinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, yanındaki kişi hayatını kaybetti.

TEM otoyolu Çamlıca mevkisinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 32 YA 011 plakalı otomobil, TEM otoyolunda Çamlıca gişelerini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 13 AAE 354 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otoyolun kenarına savrulan otomobildeki sürücü ve yolcu, araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilin yolcu kısmında oturan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

Tır sürücüsü, polis tarafından ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Otoyolda kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, çekici yardımıyla kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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