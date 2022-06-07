Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Park halindeki tıra çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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