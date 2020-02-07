Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, arıza nedeniyle çevre yolunda duran tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, arıza nedeniyle çevre yolunda duran tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Buca'dan Bornova istikametine giden Murat Çiçekçi (34) yönetimindeki 34 ANC 947 plakalı otomobil, İzmir çevre yolunda arıza yaptığı için sağ şeritte duran M.D'nin sürücüsü olduğu 42 ATC 48 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenler durumu sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çiçekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiçekçi'nin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü M.D, gözaltına alındı.

Bornova, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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