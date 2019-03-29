Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Muğla Milas'ta meydana gelen kazada, yol kenarında bulunan park halindeki tıra çarpan sürücü yaralandı.

Muğla Milas'ta meydana gelen kazada, yol kenarında bulunan park halindeki tıra çarpan sürücü yaralandı.



Milas'ta meydana gelen kazada, yol kenarında bulunan park halindeki tıra çarpan sürücü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; Milas 23 Nisan Bulvarı'nda gece sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, sürücü İ.B. idaresinde bulunan 35 AT 8507 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 06 PER 40 plakalı tıra çarptı.



Kazada, sürücü İ.B. hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sürücü İ.B., ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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