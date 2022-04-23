Park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

23.04.2022 19:55
Park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ş.Ö.'ye ait park halindeki tırın sürücü kabininde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken tırda maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA

Park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Metruk binada yangın çıktı Metruk binada yangın çıktı

Sakarya, İtfaiye, Akyazı, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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