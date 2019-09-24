Son Dakika Haberleri: Park halindeki tırı ateşe verdiler
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Park halindeki tırı ateşe verdiler

1 saat önce

Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verilen tırda hasar oluştu.

Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verilen tırda hasar oluştu.

Park halindeki tırı ateşe verdiler

Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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