Park halindeki tırı ateşe verdiler
1 saat önce
Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verilen tırda hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:46 Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verilen tırda hasar oluştu.
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