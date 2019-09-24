Park halindeki tırı ateşe verdiler

Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek ateşe verilen tırda hasar oluştu.
Adnan Kahveci Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde park halindeki 68 EV 390 plakalı tırın yanına otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın camını taşla kırmaya çalıştı.
Camı kıramayan şüphelilerden biri, yanında bulunan şişedeki benzini tırın üzerine dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların bağırmasıyla zanlılar otomobile binip kaçtı.
Yangına ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.