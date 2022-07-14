Park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu - Son Dakika
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Park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu

14.07.2022 08:17

Park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü kazayı haifi yaralı atlattı.

Park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü kazayı haifi yaralı atlattı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut Elvankent 16 Caddesi üzerinde park halindeki 35 HAT 58 plakalı tıra 06 BTZ 674 plakalı otomobil arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

YORUMLAR
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Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: 1 yaralı Otomobilini durduramayıp park halindeki araca çarptı: 1 yaralı GAZİANTEP - Otomobil istinat duvarından park halindeki aracın üzerine düştü GAZİANTEP - Otomobil istinat duvarından park halindeki aracın üzerine düştü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki tırın altına otomobiliyle giren sürücü ucuz kurtuldu - Son Dakika
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