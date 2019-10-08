Son Dakika Haberleri: Park halindeki tırın dorsesinden işçinin üzerine pamuk balyaları böyle düştü
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki tırın dorsesinden işçinin üzerine pamuk balyaları böyle düştü

Park halindeki tırın dorsesinden işçinin üzerine pamuk balyaları böyle düştü

1 saat önce

Park halindeki tırın dorsesinden işçinin üzerine pamuk balyaları böyle düştü O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da park halindeki tırın dorsesinde bulunan pamuk balyalarının altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Park halindeki tırın dorsesinden işçinin üzerine pamuk balyaları böyle düştü

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı


ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da park halindeki tırın dorsesinde bulunan pamuk balyalarının altında kalan sürücü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. İplik fabrikası önünde park eden pamuk yüklü tırın sürücüsü Mehmet Çoban (33), dorsede halatlarla gerdirme yaptığı sırada üzerine pamuk balyaları düştü. Başına isabet eden pamuk balyasıyla yere düşen ve uzun süre hareketsiz yatan Çoban'ı fark eden fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının altında kalan Çoban'ı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaza anı fabrikaya ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Park halindeki tırın dorsesinden işçinin üzerine pamuk balyaları böyle düştü

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:32 Kaynak: İHA
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