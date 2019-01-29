Park Halindeki Tırlardan 7 Bin TL Değerinde Akü Çalan 2 Şahıs Tutuklandı

Kocaeli'de park halindeki tırlardan yaklaşık 7 bin TL değerinde akü çalan 2 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de park halindeki tırlardan yaklaşık 7 bin TL değerinde akü çalan 2 zanlı tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre 25-27 Ocak tarihleri arasında Kocaeli'nin Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde park halindeki 4 tırdan 3 günde yaklaşık 7 bin TL değerinde 8 adet akü çalan şahıslar kayıplara karıştı. İhbar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlattı. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde 3 ilçedeki tırlardan aküleri çalan şahısların A.D. (20) ve F.S. (29) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince şüphelilerin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde bulunan evlerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.D. ve F.S. yakalanarak gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlıların, çaldıkları aküleri Gebze'de bulunan bir elektrikçiye sattıkları tespit edildi. Ekiplerce belirlenen elektrikçiye yapılan operasyonda çalıntı oldukları belirlenen akülere el konularak sahiplerine teslim edildi. Şahıslardan A.D.'nin hırsızlıktan 7, F.S.'nin ise hırsızlıktan 12 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşına çıkartılan A.D. ve F.S'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hadise, O Ses Türkiye'nin Finalinde 22 Bin TL Değerinde Kıyafet Giydi

Usta Oyuncu Nuri Alço'dan Olay İtiraf: Ayşen Gruda'nın Cenazesinde 5 Bin Liram Çalındı

Marketlerin 'Patlıcan' Kararı Fiyatı Düşürdü

Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi