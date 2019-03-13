Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Tırların Akülerini Çalıp Kaçtılar

Park Halindeki Tırların Akülerini Çalıp Kaçtılar

32 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çok sayıda tırın akülerini çalan kimliği belirsiz kişi veya kişiler kayıplara karıştı.

Park Halindeki Tırların Akülerini Çalıp Kaçtılar, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çok sayıda tırın akülerini çalan kimliği belirsiz kişi veya kişiler kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı geçtiğimiz gün Çevreyolu kenarındaki tır parkında meydana geldi. Park halinde bulunan çok sayıda tırın aküleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerlerinden sökülerek çalındı. Akülerinin olmadığını fark eden sürücüler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları detaylı incelemenin ardından aküleri çalan kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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