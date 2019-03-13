Park Halindeki Tırların Akülerini Çalıp Kaçtılar
32 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çok sayıda tırın akülerini çalan kimliği belirsiz kişi veya kişiler kayıplara karıştı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde çok sayıda tırın akülerini çalan kimliği belirsiz kişi veya kişiler kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı geçtiğimiz gün Çevreyolu kenarındaki tır parkında meydana geldi. Park halinde bulunan çok sayıda tırın aküleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerlerinden sökülerek çalındı. Akülerinin olmadığını fark eden sürücüler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis
ekipleri, olay yerinde yaptıkları detaylı incelemenin ardından aküleri çalan kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:22 Kaynak: İHA
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