Son Dakika Haberleri: Park halindeki traktöre çarpan araç alev alev böyle yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Park halindeki traktöre çarpan araç alev alev böyle yandı

44 dakika önce

Park halindeki traktöre çarpan araç alev alev böyle yandı Alev alan otomobilden sürücü güçlükle çıkartıldıNEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında seyir halindeki otomobil, park halindeki traktöre arkadan çarptı.

Park halindeki traktöre çarpan araç alev alev böyle yandı

Alev alan otomobilden sürücü güçlükle çıkartıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında seyir halindeki otomobil, park halindeki traktöre arkadan çarptı. Alev alan otomobilden sürücü güçlükle çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Turgut Özal Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 AAS 938 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde olan traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru bir anda alev alırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü vatandaşlar güçlükle dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını söndürürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki traktöre çarpan araç alev alev böyle yandı

Uçhisar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobilin çarptığı üniversiteli Emine, kurtarılamadı
Düzde'de düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti Trabzon'da pencereden düşen genç kızın son notu "Pencereden uçacağım sonsuzluğa" oldu İzmir'de feci kaza! Anne ile oğlu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 00:37:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki traktöre çarpan araç alev alev böyle yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]