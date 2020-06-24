Park halindeki traktörü çaldılar - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki bir traktör çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Yazlamazlı köyünde yaşayan Ali Karınsız, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Polis Hasan Aslan Sokak'ta bulunan Düziçi Ziraat Odası önüne 80 KD 625 plakalı traktörünü park etti.

Çarşıdaki işini bitirerek evine dönmek için öğlen saatlerinde traktörü park ettiği yere giden Karınsız, aracın yerinde olmadığını fark etti. Çevreye bakarak civarda bulunan esnafa traktörünü soran Karınsız, daha sonra polise haber verdi.

Olay yerinde gelen ekipler traktörü aramaya başladı. Ekipler yaptığı çalışmalar sonunda traktörü öğleden sonra Uzunbanı Mahallesi'ndeki bir sokakta terk edilmiş halde bularak sahibine teslim etti. - OSMANİYE