Park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza, akşam saatlerinde Karaman- Konya karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Selim Kıyıcı (73) yönetimindeki 70 EH 951 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan traktörün römorkuna arkadan çarpıp, altına girdi. Kazada sürücü Selim Kıyıcı ile otomobildeki Nedim Kıyıcı (46), Halil İbrahim Kıyıcı (17), Kezban Kıyıcı (46) ve Asiye Kıyıcı (71) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selim Kıyıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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