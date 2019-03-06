Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Tur Otobüsü Alev Alev Yandı

Park Halindeki Tur Otobüsü Alev Alev Yandı

20 dakika önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kavak kasabasında turistlerin park halindeki otobüsü alev alev yandı.

Park Halindeki Tur Otobüsü Alev Alev Yandı, System.String[]
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kavak kasabasında turistlerin park halindeki otobüsü alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Romanya'dan Kapadokya bölgesine gelen yaklaşık 35 turist Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde özel bir eğlence mekanında Türk gecesini izlemek için geldi. Romen turistlerin eğlendiği dakikalarda ise kendilerini dışarıda bekleyen tur otobüsü henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İşletme sahipleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Nevşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat boyunca süren çalışmalar sonrasında otobüste çıkan yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Çevreden geçen vatandaşların meraklı gözlerle ile otobüs yangını izlemesi dikkatlerden kaçmazken alev alan otobüste herhangi bir kişinin olmaması olası bir faciayı önledi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:45 Kaynak: İHA

Romanya, Kavak, Nevşehir, 3. Sayfa
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