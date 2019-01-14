Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Uçağa Merdiven Aracı Çarptı

Park Halindeki Uçağa Merdiven Aracı Çarptı

1 saat önce

İstanbul-Roma seferini yapmaya hazırlanan park halindeki yolcu uçağı, merdiven aracının çarpması nedeniyle seferden çekildi.

Park Halindeki Uçağa Merdiven Aracı Çarptı, System.String[]
İstanbul-Roma seferini yapmaya hazırlanan park halindeki yolcu uçağı, merdiven aracının çarpması nedeniyle seferden çekildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün, Atatürk Havalimanı'ndan İtalya'nın başkenti Roma'ya sefer yapacak park halindeki THY uçağı, yolcu alımı için beklemeye başladı.

Bu sırada, çevrede bulunan merdiven aracı, uçağın arka bölümüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçakta hasar meydana geldi.

Kontrollerin ardından uçağın seferden çekilmesine karar verilirken, yolcular başka bir THY uçağıyla Roma'ya gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Roma, Güncel
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