-Park halindeki yanan araca vatandaş müdahale etti
17 dakika önce
Zonguldak'ta park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
'ta park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Gazipaşa
caddesinde meydana geldi. Park halindeki 06 HBL 46 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıktığını gören vatandaşlar ellerine yangın söndürme tüplerini alarak yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan maddi hasar meydana gelen araç çekici yardımıyla çekildi. - ZONGULDAK
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