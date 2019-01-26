Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Yolcu Minibüsü, Alev Alev Yandı

Park Halindeki Yolcu Minibüsü, Alev Alev Yandı

1 saat önce

BURSA'da park halindeki yolcu minibüsü, çıkan yangında demir yığınına döndü.

Park Halindeki Yolcu Minibüsü, Alev Alev Yandı, System.String[]
BURSA'da park halindeki yolcu minibüsü, çıkan yangında demir yığınına döndü. Minibüsten yükselen alevler, yandaki binaya da zarar verdi.

Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Samanlı Sokak'ta, park halinde bulunan Selamet Turhan'a ait 16 M 1830 plakalı yolcu minibüsünde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm minibüsü sardı. Mahalle sakinleri, evlerinden çektikleri hortumlarla ilk müdahaleyi yapıp, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatte söndürdü.

Minibüsün demir yığınına döndüğü, yandaki 4 katlı binanın da zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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