Son Dakika Haberleri: PARK HALİNDEKİ YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

PARK HALİNDEKİ YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

7 saat önce

BAĞCILAR'da park halindeki bir yolcu minibüsü alev alev yandı.

PARK HALİNDEKİ YOLCU MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da park halindeki bir yolcu minibüsü alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Merkez Mahallesi 670. sokakta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre park halindeki 34 M 0913 plakalı yolcu minibüsü, motor kısmından alev aldı. Minibüs kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk belirlemelere göre, elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vatandaş kamerası

Kullanılamaz hale gelen minibüs

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler


DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:49 Kaynak: DHA
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