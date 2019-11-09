Son Dakika Haberleri: Park halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı
Son Dakika Güncel Park halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı

Park halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı

7 saat önce

BAĞCILAR'da park halindeki bir yolcu minibüsü alev alev yandı.

Park halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı, System.String[]

BAĞCILAR'da park halindeki bir yolcu minibüsü alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Merkez Mahallesi 670. sokakta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre park halindeki 34 M 0913 plakalı yolcu minibüsü, motor kısmından alev aldı. Minibüs kısa sürede alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının ilk belirlemelere göre, elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:55 Kaynak: DHA
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